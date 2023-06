Vier Nederlandse sportklimmers naar Europese Spelen in Krakau

Vier Nederlandse sportklimmers hebben zich gekwalificeerd voor de Europese Spelen die van 21 juni tot en met 2 juli plaatsvinden in Krakau. In Polen komen Lisa Klem en Don van Laere uit op het onderdeel boulder. Lynn van der Meer en Leto Cavé doen mee op het onderdeel lead.

Sportklimmen, dat sinds 2020 olympisch is, staat dit jaar voor het eerst op het programma bij de Europese Spelen. “We zijn dan ook heel trots dat dit jaar twee klimmers bij boulder en twee klimmers bij lead zich geplaatst hebben. Het resultaat van hard werken met een duidelijk plan”, zegt technisch directeur Dick Boschman. “Ons doel tijdens de Europese Spelen is met name om te leren van een multi-event. Op de lange termijn streven we naar deelname aan de Olympische Spelen en het meestrijden om de prijzen. Dit is een mooie tussenstap op weg naar dat ultieme doel.”