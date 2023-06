Alcaraz laat Tsitsipas kansloos op Roland Garros, treft Djokovic

Carlos Alcaraz heeft Stefanos Tsitsipas kansloos gelaten in de kwartfinales van Roland Garros. De nummer 1 van de wereld won met 6-2 6-1 7-6 (5) van de Griek, die vijfde staat op de wereldranglijst. De avondwedstrijd duurde 2 uur en 12 minuten.

Alcaraz wacht na zijn overtuigende zege een ontmoeting met Novak Djokovic, die op Roland Garros zijn 23e grandslamtitel kan veroveren. Kort na de loting werd er door de fans reikhalzend uitgekeken naar dat mogelijke treffen. Alcaraz en Djokovic ontmoeten elkaar vrijdag.

Het is pas de eerste keer dat Alcaraz, de regerend kampioen op de US Open, de laatste vier heeft weten te bereiken in Parijs. Vorig jaar verloor de Spanjaard in de kwartfinales in vier sets van Alexander Zverev.

De 20-jarige Alcaraz heeft dit toernooi pas veertig games verloren. Alleen in de tweede ronde, tegen de Japanner Taro Daniel, stond hij een set af.