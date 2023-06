Djokovic na moeizaam begin in vier sets langs Chatsjanov

Novak Djokovic heeft zich ten koste van Karen Chatsjanov geplaatst voor de halve eindstrijd van Roland Garros. De 22-voudig grandslamwinnaar had vier sets nodig om zich te ontdoen van de Rus. Het werd 4-6 7-6 (0) 6-2 6-4 voor de nummer 3 van de wereld. De partij, waarin Djokovic de laatste 8 punten won, duurde ruim 3,5 uur.

Djokovic maakte het af met een ace, zijn elfde van de wedstrijd. Hij had Chatsjanov van 4-2 terug laten komen tot 4-4, maar maakte de wedstrijd af met twee lovegames.

In de eerste twee sets stevende Chatsjanov af op een stunt, maar na de tiebreak van de tweede set had Djokovic het initiatief. “Het kwam ook door zijn niveau dat hij de betere speler was in de eerste twee sets. Maar ik had moeite om in mijn ritme te komen en maakte veel onnodige fouten. Ik kwam er kwam moeilijk in”, zei Djokovic. “Maar ik speelde een perfecte tiebreak en vanaf dat moment speelde ik een paar niveau’s hoger. Het was een groot gevecht.” In de tiebreak van de tweede set verloor Djokovic geen enkel punt.

Na de moeizame start probeerde Djokovic de mondiale nummer 11 te ontregelen met vertragende en hogere ballen. Ook gebruikte hij steeds meer korte ballen, zo gaf hij na afloop zijn techniek prijs.

Voor Djokovic (36) was het zijn eerste setverlies op een grandslamtoernooi sinds de tweede ronde van de Australian Open. In Melbourne wist de Fransman Enzo Couacaud een set te winnen tegen de Serviër.

Door de overwinning is een ontmoeting tussen Djokovic en de als eerste geplaatste Carlos Alcaraz dichtbij. De Spanjaard neemt het dinsdagavond in de avondsessie op tegen de Griek Stefanos Tsitsipas.

Vorig jaar werd Djokovic, tweevoudig kampioen in Parijs (2016 en 2021) in de kwartfinales uitgeschakeld. Veertienvoudig kampioen Rafael Nadal, dit jaar afwezig, was hem toen de baas. Djokovic kan Nadal zondag passeren op de ranglijst van gewonnen grand slams.