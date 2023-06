Laporte wint opnieuw rit, Groenewegen teruggezet

Wielrenner Christophe Laporte heeft ook de derde etappe van het Critérium du Dauphiné gewonnen. De renner van de Nederlandse formatie Jumbo-Visma was de snelste in de sprint van het peloton. Laporte won ook al de eerste etappe van de koers. De Fransman verstevigde met zijn hernieuwde succes zijn leidende positie in het algemeen klassement.

Laporte bleef in de finale, ontsierd door een tweetal valpartijen, de Ier Sam Bennett en de Nederlandse sprinter Dylan Groenewegen net voor. De nummer 2 en 3 werden echter teruggezet, omdat ze zich tijdens de sprint onreglementair hadden gedragen. Ze mogen wel starten in de vierde etappe. De Italiaan Matteo Trentin is de nieuwe tweede, voor de Belg Milan Menten.

“Ik had dit niet verwacht”, reageerde Laporte kort na zijn zege op zijn succes. “Normaal gesproken zijn onder deze omstandigheden andere jongens sneller. Maar ik heb geprofiteerd van het goede werk van mijn ploeg. 100 meter voor de finish zag het er nog niet goed uit, maar op tijd ontstond er ruimte voor mij. Ik ben er blij mee.”

In de algehele rangschikking heeft Laporte 11 seconden voorsprong op Julian Alaphilippe. De Fransman won de tweede etappe.

De rit ging van Monistrol-sur-Loire naar Le Coteau over een kleine 200 kilometer. De wedstrijd werd korte tijd geneutraliseerd vanwege een betoging onderweg. Woensdag staat een individuele tijdrit over 31,1 km tussen Cours en Belmont-de-la-Loire op het programma.

Het 75e Critérium du Dauphiné eindigt zondag.