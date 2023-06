Rolstoeltennisster De Groot boekt honderdste zege op rij

Rolstoeltennisster Diede de Groot heeft haar honderdste zege op rij geboekt in het enkelspel. De nummer 1 van de wereld was op Roland Garros in de eerste ronde met 6-2 6-2 te sterk voor de Française Emmanuelle Mörch.

Na afloop van haar honderdste opeenvolgende overwinning werd De Groot op de baan geëerd door toernooidirectrice Amélie Mauresmo. De Zuid-Hollandse droeg toen een shirt van voetbalclub Paris Saint-Germain en het rugnummer 100.

De Groot begon haar zegereeks tijdens de Australian Open van 2021. Kort daarvoor had ze op een voorbereidingstoernooi op het grandslamtoernooi verloren van de Japanse Yui Kamiji.

De 26-jarige De Groot, regerend paralympisch kampioene, kan op Roland Garros haar achttiende grandslamtitel veroveren. Ze moet dit jaar vier keer winnen voor de titel, de afgelopen jaren volstonden drie zeges.

Rolstoeltennislegende Esther Vergeer, die tien jaar geleden stopte, zette tijdens haar loopbaan een zegereeks van 470 neer. Zij kwam tot 21 grandslamtitels. Tijdens haar loopbaan was er op Wimbledon nog geen rolstoeltoernooi in het enkelspel.