Geen melatonine meer voor Tsitsipas vooraf aan het tennis

Tennisser Stefanos Tsitsipas stopt met het gebruik van melatoninepillen en doet geen dutje meer voorafgaand aan wedstrijden, zei hij na de uitschakeling in de kwartfinales van Roland Garros tegen de als eerste geplaatste Spanjaard Carlos Alcaraz. De als vijfde geplaatste Griek was teleurgesteld na zijn kansloze nederlaag in Parijs in drie sets (6-2 6-1 7-6 (5)).

“Een ding dat ik in de toekomst ga vermijden is het slikken van melatonine en het doen van een dutje vooraf aan de wedstrijd, want dat helpt duidelijk niet”, zei hij. Melatonine wordt vaak gebruikt om te helpen bij slaapproblemen.

Tsitsipas zei dat hij moeite had gehad met zijn speelschema. “Ik had enkele late sessies. Niet heel laat, maar laat genoeg voor mij om mijn slaapritme in de war te brengen”, zei de 24-jarige tennisser. “Het was niet echt leuk in de eerste twee sets. Ik voelde me compleet afwezig, alsof ik nog aan het slapen was. Ik hoop dat het niet weer gebeurt, het was vreselijk.”

De Griek kon pas in de derde set partij bieden aan Alcaraz. Hij werkte enkele matchpoints weg en kwam terug van een 5-2-achterstand naar 5-5. In de tiebreak moest hij alsnog buigen voor Alcaraz, die zijn vijfde zege in vijf partijen boekte tegen Tsitsipas.

Alcaraz treft in de halve finales tweevoudig winnaar van Roland Garros Novak Djokovic. Tsitsipas vindt het onmogelijk om in te schatten wie er gaat winnen. “De een heeft ervaring, de ander de benen en bewegingen van Speedy Gonzalez”, zei hij. “De een kan geweldige punten spelen en de ander gaat voor controle en precisie boven alles en laat de tegenstander zo veel mogelijk lopen.”