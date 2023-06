Haddad Maia verrast Jabeur en staat in halve finale Roland Garros

Tennisster Beatriz Haddad Maia heeft voor een verrassing gezorgd door de Tunesische Ons Jabeur uit te schakelen op Roland Garros. De mondiale nummer 14 was al de eerste kwartfinaliste uit Braziliƫ op een grand slam sinds 1968 en maakt dat verhaal met haar halvefinaleplek nog mooier. Haddad Maia verloor de eerste set nog, maar oogde vervolgens fitter dan de nummer 7 van de wereld: 3-6 7-6 (5) 6-1.

Jabeur had in de eerste set weinig moeite met de 27-jarige Haddad Maia, die in de vorige ronde bijna vier uur nodig had gehad om de Spaanse Sara Sorribes Tormo uit te schakelen. De Tunesische begon met twee achtereenvolgende breaks en kon even later op eigen service de set binnenslepen.

In de tweede set vielen helemaal geen breaks. Haddad Maia verspeelde bij 6-5 een setpunt, maar was in de tiebreak alsnog overtuigend de sterkste en trok zo stand gelijk. In de beslissende set kwam de gefrustreerde Jabeur niet meer terug van de twee breaks achterstand die ze al vroeg opliep.

Haddad Maia treft in de halve finales Iga Swiatek, de mondiale nummer 1 uit Polen, of de Amerikaanse Coco Gauff. Zij spelen woensdagmiddag tegen elkaar.