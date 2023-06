Hockeysters verslaan ook China in Pro League

De Nederlandse hockeysters hebben ook de vijfde wedstrijd in de Pro League gewonnen. De ploeg van bondscoach Paul van Ass was in Eindhoven te sterk voor China (4-0).

Felice Albers en Luna Fokke scoorden al in de eerste vier minuten. Marijn Veen en Joosje Burg troffen later ook doel. De hockeysters openden de Pro League met overwinningen op Groot-Brittannië (6-0 2-1) en Argentinië (3-1 2-0). Ze stuiten donderdag op Australië. De regerend wereld-, olympisch en Europees kampioen speelt komend weekeinde opnieuw tegen China en Australië.

De Nederlandse mannen komen woensdagavond in actie tegen India in de Pro League. Ook dat duel wordt in Eindhoven gespeeld.