Wielrenner Eekhoff wint proloog van ZLM Tour

Wielrenner Nils Eekhoff heeft de proloog van ZLM Tour gewonnen. De Nederlandse renner van Team DSM was de snelste op een parcours over 6,6 kilometer in het Zeeuwse Heinkenszand.

Eekhoff finishte in 7.27, met een gemiddelde van ruim 53 kilometer per uur. Hij was slecht 1 seconde sneller dan de Australiër Alexander Edmondson. De Nederlander Olav Kooij eindigde met nagenoeg dezelfde tijd als derde. Hij won de rittenkoers vorig jaar.

De ZLM Tour eindigt zondag met een rit over 158 kilometer met start en aankomst in Oosterhout. Voor donderdag staat er een etappe over ruim 202 kilometer van Westkapelle naar ’s-Heerenhoek op het programma.