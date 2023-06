Basketbalclub Donar ‘in financieel zwaar weer’

De Groningse basketbalclub Donar heeft te maken met financiële problemen. Volgens de topclub is er door de matige resultaten, de naweeën van de coronaperiode en de inflatie “een flink gat in de begroting” ontstaan.

“Daardoor zijn we in een situatie terechtgekomen waarin we de tering naar de nering moeten zetten om de continuïteit van de club te waarborgen. De afgelopen periode zijn we met een groot aantal crediteuren in gesprek gegaan om afspraken te maken over achterstallige betalingen”, aldus de club in een verklaring.

De situatie lijkt zorgelijk, want de Groningers buigen zich momenteel over de financiële huishouding “om de komende jaren basketbal op het hoogste niveau in Groningen te behouden”.

De penningmeester van de club, Ronald Arkema, heeft vanwege persoonlijke omstandigheden zijn functie per direct neergelegd.