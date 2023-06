Boksfederatie IBA haalt fel uit naar IOC en stuurt waarschuwing

De internationale boksfederatie IBA heeft de plannen van het Internationaal Olympisch Comité om de erkenning van de internationale boksfederatie IBA in te trekken fel veroordeeld. De boksbond noemt die “weerzinwekkend” en “puur politiek”. Ook waarschuwt de boksbond andere sportbonden dat hen eenzelfde behandeling kan wachten.

Het IOC wil de erkenning van de boksfederatie intrekken, omdat die niet zou hebben voldaan aan de eis om vergaande hervormingen in te voeren. Het Comité schorste de IBA al in 2019, vanwege bestuurlijke, financiële, scheidsrechterlijke en ethische chaos. De federatie was daarom ook niet betrokken bij de organisatie van de Olympische Spelen van Tokio in 2021, dat deed het IOC zelf.

IBA laat weten alle beschuldigingen dat de bond de reputatie van de olympische beweging in gevaar heeft gebracht van de hand te wijzen en dat alle aanbevelingen van het IOC zijn gerespecteerd en opgevolgd. “We hebben de IBA transparant gemaakt en weer schoongemaakt en onze resultaten zijn publiekelijk erkend door internationale experts. Er is echter maar een organisatie die er niet in geïnteresseerd is om onze enorme vooruitgang te zien”, wijst voorzitter Oemar Kremlev naar het IOC. “We zien ons nu genoodzaakt om een eerlijk onderzoek te eisen van een bekwaam hof.”

Volgens Kremlev is dit een keerpunt, niet alleen voor het IBA, maar voor alle sportbonden. “Dit is een lakmoesproef om te zien hoe de mate van medewerking van sportbonden in de olympische beweging is.” Sterke autonome en financieel onafhankelijke bonden moeten zich bewust zijn van “de onweersproken de macht van een organisatie die geen grenzen kent”, haalt Kremlev uit naar het IOC.