Duel tussen Alcaraz en Djokovic op vrijdagmiddag

Het halvefinaleduel op Roland Garros tussen Carlos Alcaraz en Novak Djokovic wordt vrijdagmiddag gespeeld. De wedstrijd op het Court Philippe Chatrier begint niet voor 14.45 uur.

Al sinds de loting is verricht, wordt er door tennisfans uitgekeken naar het treffen tussen Alcaraz en Djokovic. Zij zijn respectievelijk als eerste en derde geplaatst in Parijs. Het wordt pas de tweede ontmoeting tussen de Spanjaard en de Serviër. Vorig jaar was Alcaraz in Madrid met 6-7 (5) 7-5 7-6 (5) te sterk voor de 22-voudig grandslamkampioen.

De andere halve finale van het mannentoernooi begint niet voor 17.30 uur en gaat tussen Casper Ruud uit Noorwegen en de Duitser Alexander Zverev.

De finale is zondag.