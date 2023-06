Muchova overleeft wedstrijdpunt en verrast Sabalenka in Parijs

De Tsjechische tennisster Karolina Muchova heeft zich voor het eerst in haar loopbaan geplaatst voor de finale van een grandslamtoernooi. De nummer 43 van de wereld verraste op Roland Garros de Belarussische Aryna Sabalenka met 7-6 (5) 6-7 (5) 7-5. Muchova overleefde in de derde set bij een 5-2-achterstand een wedstrijdpunt en won de laatste vijf games van de wedstrijd.

Muchova maakte het na 3 uur en 13 minuten af. Ze besloot het duel met een lovegame en een backhand die Sabalenka te machtig was.

“Ik weet niet wat er zojuist gebeurd is. Ik probeerde gewoon te vechten en het heeft gewerkt, ik ben zó blij”, zei de Tsjechische, die de afgelopen jaren werd gehinderd door blessureleed. “Ik probeer gewoon mijn spelletje te spelen en om me heen te kijken. De sfeer was ongelooflijk.”

Muchova kwam met een set en 2-0 voor, maar Sabalenka herpakte zich en dwong toch een derde set af. Daarin leek Muchova wat aangeslagen, waardoor de nummer 2 van de wereld haar favorietenrol waar leek te gaan maken. Sabalenka ging onder druk echter veel fouten maken, terwijl Muchova rustig bleef. Ze brak Sabalenka bij 5-5 voor de vijfde keer in de wedstrijd en maakte het koeltjes af.

De 26-jarige Muchova, de voormalig nummer 19 van de wereld, was in Parijs nog nooit voorbij de derde ronde gekomen. In 2021 was ze al wel halvefinaliste op de Australian Open.

Zaterdag neemt Muchova het in de eindstrijd op tegen de winnares van het duel tussen de Poolse Iga Swiatek en Beatriz Haddad Maia uit Brazilië. Muchova mikt pas op haar tweede titel. In 2019 was ze de beste op een klein WTA-toernooi in Zuid-Korea.

De 25 jaar oude Sabalenka veroverde begin dit jaar op de Australian Open haar eerste grandslamtitel.