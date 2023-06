Swiatek voor derde keer naar eindstrijd Roland Garros

Iga Swiatek heeft zich voor de derde keer in haar loopbaan geplaatst voor de finale van Roland Garros. De Poolse nummer 1 van de wereld was met 6-2 7-6 (7) te sterk voor de Braziliaanse Beatriz Haddad Maia, die in de tiebreak een setpunt onbenut liet.

Voor de 22-jarige Swiatek, die in zes duels nog geen set heeft verloren, was het de langste wedstrijd van het toernooi. Na 2 uur en 9 minuten benutte ze haar tweede wedstrijdpunt met een forehand winner.

Zaterdag staat Swiatek in de finale tegenover de Tsjechische Karolina Muchova, die eerder op de dag Aryna Sabalenka uit Belarus verraste. Sabalenka liet in dat duel een wedstrijdpunt onbenut.

Vorig jaar was Swiatek in Parijs in de finale te sterk voor de Amerikaanse Coco Gauff. In 2020 versloeg ze Sofia Kenin uit de Verenigde Staten in de eindstrijd. Swiatek gaat zaterdag op voor haar vierde grandslamtitel. Vorig jaar was ze ook de beste op de US Open.