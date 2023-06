Vingegaard bezorgt Jumbo-Visma derde etappezege in Dauphiné

Jonas Vingegaard heeft Jumbo-Visma in het Critérium du Dauphiné een derde etappezege bezorgd. De Deense Tourwinnaar kwam na een 191 kilometer lange bergetappe solo aan in finishplaats Salins-les-Bains. De Fransman Christophe Laporte had eerder deze week al twee etappes namens Jumbo gewonnen in het Critérium du Dauphiné, een voorbereidingskoers op de Tour de France.

Julian Alaphilippe won op 31 seconden achterstand van Vingegaard de sprint van de achtervolgende groep. De Fransman staat in het klassement op 1.23 minuten van klassementsleider Vingegaard, die dit seizoen nu op negen overwinningen staat.