Volleyballers behalen tegen Cuba eerste zege in Nations League

De Nederlandse volleybalmannen hebben hun eerste overwinning van dit jaar in de Nations League binnen. Het team van bondscoach Roberto Piazza was overtuigend te sterk voor Cuba. In Ottawa in Canada werd het 3-0 (28-26 25-23 25-18). Nederland staat twaalfde op de wereldranglijst, Cuba dertiende.

Oranje was de Nations League een dag eerder begonnen met een nederlaag van 3-0 tegen de Verenigde Staten. Duitsland is vrijdag de volgende tegenstander, waarna het eerste blok van het landentoernooi zondag tegen Argentinië wordt afgesloten.

De Nations League gaat vanaf 20 juni verder in Rotterdam, met voor het Nederlandse team wedstrijden tegen China, Polen, Iran en Servië.