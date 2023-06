Atlete Kipyegon verbetert ook wereldrecord op 5000 meter

Atlete Faith Kipyegon (29) heeft een week na haar wereldrecord op de 1500 meter ook het wereldrecord op de 5000 meter verbeterd. De Keniaanse kwam bij wedstrijden in de Diamond League in Parijs tot 14.05,20.

Ze verbeterde de prestatie van Letesenbet Gidey. De Ethiopische was in 2020 in Valencia tot 14.06,62 gekomen. Gidey eindigde in Parijs als tweede.

“Ik heb geen idee hoe ik dit voor mekaar heb gekregen”, zei Kipyegon, die de 5000 meter nog niet vaak liep. “Aan een wereldrecord heb ik ook geen moment gedacht. Ik heb gewoon geprobeerd zo ontspannen mogelijk te lopen en van de race te genieten. Mijn doel was mijn persoonlijke record te verbeteren. Ik was ronduit verbaasd toen ik zag dat het een wereldrecord was geworden.”

Kipyegon realiseerde vorige week bij de Diamond League in Florence het wereldrecord op de 1500 meter. De tweevoudig olympisch- en wereldkampioene liep als eerste vrouw onder de 3 minuut en 50 seconden: 3.49,11.

Kipyegon is van plan nu weer te gaan trainen in Kenia. Mogelijk volgt opnieuw een poging het record op de 1500 meter te breken bij de Diamond League van Monaco op 21 juli. “Er komt nog meer aan”, riep ze na haar succes in Florence.