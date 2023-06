Noorse tennisser Ruud opnieuw naar finale Roland Garros

Casper Ruud heeft voor het tweede opeenvolgende jaar de finale van het tennistoernooi van Roland Garros bereikt. De 24-jarige Noorse nummer 4 van de wereld versloeg de Duitser Alexander Zverev, die in de laatste set zelfs werd weggespeeld. Ruud won met overtuigende cijfers in drie sets: 6-3 6-4 6-0.

“Ik heb geprobeerd zo ontspannen mogelijk naar deze wedstrijd toe te leven”, reageerde Ruud. “Niet te veel denken over druk of spanning, maar proberen zo vrijuit mogelijk te spelen. Dat is eigenlijk van het begin af aan gelukt. Voor dit toernooi zag ik mezelf eigenlijk niet als een groot kanshebber om de finale te halen, hoewel het de laatste tijd natuurlijk goed gaat. Ik heb het van partij tot partij bekeken hier.”

Vorig jaar raakte Zverev in de halve finale van Roland Garros tegen Rafael Nadal zwaar geblesseerd aan een enkel en moest maanden revalideren. Ruud verloor vervolgens in de eindstrijd van de Spanjaard. Nadal ontbreekt deze keer omdat hij niet fit is.

De andere halve finale werd gewonnen door Novak Djokovic. Hij versloeg in vier sets de Spaanse favoriet Carlos Alcaraz, die vanaf het begin van de derde set last kreeg van kramp en daardoor nauwelijks nog tegenstand kon bieden.

Ruud wil er zondag vooral een “goede wedstrijd” van maken. “Wat moet ik er verder van zeggen. Vorig jaar stond ik hier in de finale tegen Nadal, nu tegen Djokovic. Ze behoren tot de beste spelers uit de geschiedenis van het tennis. Dat heb ik weer. Novak gaat voor zijn 23e grandslamtitel, ik voor mijn eerste. Dat zegt genoeg. Ik ga in elk geval mijn uiterste best doen.”