Pijnlijke nederlaag hockeyers in Pro League tegen Australië

De Nederlandse hockeymannen hebben hun overwinning van woensdag in de Pro League op India (4-1) geen goed vervolg kunnen geven. Het team van bondscoach Jeroen Delmee ging in Eindhoven hard onderuit tegen Australië: 2-7.

Halverwege keek Oranje al tegen een achterstand van 5-1 aan. Tom Craig zette Australië in de 11e minuut op voorsprong en ook Lachlan Sharp scoorde in het eerste kwart. Via Nathan Ephraums, opnieuw Craig en Jeremy Hayward liep de ploeg van trainer Colin Batch verder weg. Miles Bukkens scoorde kort voor rust tegen.

Oranje kon het in het derde en vierde kwart niet meer spannend maken. Blake Govers en Ephraums maakten nog twee treffers voor Australië, waarna Bukkens vanuit een strafcorner de eindstand bepaalde.

Na zes duels in de Pro League staat Nederland pas op twee zeges. Zaterdag volgt een nieuwe ontmoeting met India en maandag is Australië weer de tegenstander.