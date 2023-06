Topfavoriet Alcaraz na krampaanval kansloos tegen Djokovic

Tennisser Carlos Alcaraz heeft door fysiek ongemak aan het begin van de derde set kansloos verloren van Novak Djokovic in de halve finale van Roland Garros. De Spaanse topfavoriet kreeg last van kramp, onder meer in zijn been. Tot dat moment ging zijn partij tegen de nummer 3 van de wereld grotendeels gelijk op, in het vervolg raakte Alcaraz vrijwel geen bal meer, 6-3 5-7 6-1 6-1. Van opgeven wilde hij in een vol stadion in Parijs echter niet weten.

De ontmoeting, waar de meeste liefhebbers al vanaf het begin van het toernooi naar uitkeken, voldeed met vaak hoogstaand spel in de eerste twee sets aan de verwachtingen. Eenmaal zelfs retourneerde Alcaraz dusdanig fenomenaal, dat hij applaus van zijn gelouterde tegenstander kreeg. Djokovic, zeer solide spelend, won het eerste bedrijf dankzij een vroege break. In de tweede set kwam Alcaraz terug, in een fase dat de kansen voortdurend wisselden. Het was pas de tweede partij tussen Alcaraz en Djokovic. De eerste, vorig jaar in Madrid, werd gewonnen door Alcaraz.

Djokovic maakte er na zijn overwinning geen al te groot feest van. “Dit is gewoon heel vervelend”, reageerde hij, nog in het stadion. “Het laatste wat je wilt is dat iemand last krijgt van kramp of ander fysiek ongemak in de beslissende fase van het toernooi. We waren gelijkwaardig, totdat het noodlot bij Carlos toesloeg. Maar hij is een ongelooflijk talent en een aardige jongen. Hij gaat dit evenement nog vaak genoeg winnen, daar hoeft niemand aan te twijfelen.”

De routinier (36) had waardering voor zijn 20-jarige tegenstander. “Niemand geeft graag op in een halve finale en Carlos heeft dat ook niet gedaan. Hij wist dat hij eigenlijk kansloos was, maar is tot het laatste punt blijven vechten. Ik heb respect voor hem. Tijdens de partij moest ik echter geconcentreerd blijven, me niet laten afleiden door wat er aan de andere kant van het net gebeurde. Ook onder deze omstandigheden moest ik de rust bewaren.”

Het is het tweede opeenvolgende jaar waarin een halve finale van Roland Garros een naar sportbegrippen nogal dramatisch verloop kent. Alexander Zverev raakte vorig jaar in dezelfde fase zwaar geblesseerd aan een enkel in zijn partij tegen Rafael Nadal. De Duitser moest wel opgeven en had vele maanden nodig voor zijn revalidatie.

De andere halve finale gaat later vrijdag tussen Casper Ruud uit Noorwegen en uitgerekend Zverev. De finale is zondag. Djokovic kan Roland Garros voor de derde keer winnen.