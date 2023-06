Basketballers Denver Nuggets op één zege van eerste NBA-titel

De basketballers van Denver Nuggets zijn één zege verwijderd van hun eerste titel ooit in de NBA. De club uit de Amerikaanse staat Colorado versloeg Miami Heat in Florida met 108-95, waardoor de voorsprong nu 3-1 is. De Nuggets kunnen het maandag in eigen stadion afmaken.

Aaron Gordon was de grote man in de vierde finalewedstrijd. De Servische vedette Nikola Jokic verzwikte zijn enkel in het eerste kwart en kwam daarna alsnog tot 23 punten, maar hij zag het Gordon nog iets beter doen met 27 punten. “Dat is de kracht van dit team”, reageerde de 27-jarige Amerikaan. “We hebben elke keer andere spelers die kunnen uitblinken. Dit team weet die spelers steeds te vinden.”

In het vorige duel zorgden Jokic en teamgenoot Jamal Murray namens de Nuggets nog voor een unieke NBA-prestatie door allebei een triple-double, oftewel alle statistieken in de dubbele cijfers, te noteren. Murray kwam in de vierde finalewedstrijd tot 15 punten.

Miami Heat gaf de hoop nog niet op, ook al lukte het pas één keer eerder een NBA-team om van een 3-1-achterstand in de finale terug te komen. “We moeten nu elke wedstrijd winnen, maar dat kunnen wij”, zei speler Jimmy Butler, vrijdagavond goed voor 25 punten.