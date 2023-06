Deen Vingegaard neemt met ritzege voorschot op eindwinst Dauphiné

De Deen Jonas Vingegaard heeft met grote overtuiging de voorlaatste bergetappe in het Critérium du Dauphiné gewonnen. De 26-jarige Tourwinnaar van Jumbo-Visma reed in zijn leiderstrui op 5 kilometer van de finish op de Col de la Croix de Fer weg bij zijn concurrenten. Al snel had Vingegaard een groot gat geslagen. Achtervolger Adam Yates finishte uiteindelijk ruim een halve minuut later.

Het betekende een nieuw succes voor Jumbo-Visma in de Dauphiné. De Nederlandse ploeg won er vier van de zeven etappes tot nu toe. Eerst won Fransman Christophe Laporte twee ritten, donderdag volgde de eerste zege van Vingegaard. Zondag kent de slotrit nog enkele serieuze beklimmingen.