Favoriete Swiatek in finale Roland Garros tegen Muchova

Tennisster Iga Swiatek staat zaterdag voor de vierde keer in de finale van een grandslamtoernooi. De als eerste geplaatste Poolse neemt het op Roland Garros op tegen de Tsjechische Karolina Muchova. Het duel begint niet voor 15.00 uur.

De 22-jarige Swiatek won de drie vorige finales, in 2020 en 2022 op Roland Garros en in 2022 op de US Open. De nummer 1 van de wereld verloor dit jaar in Parijs nog geen set en ze stond slechts 23 games af.

Voor de 26-jarige Muchova is het haar eerste grandslamfinale. De mondiale nummer 43 was in de halve eindstrijd dicht bij uitschakeling. Ze overleefde tegen de Belarussische Aryna Sabalenka één wedstrijdpunt.

Swiatek was vorig jaar in de finale op Roland Garros te sterk voor de Amerikaanse Coco Gauff. In 2020 versloeg ze Sofia Kenin uit de Verenigde Staten in de eindstrijd.