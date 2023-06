Hockeysters Oranje met wat moeite langs China in Pro League

De Nederlandse hockeysters hebben in de Pro League een vrij moeizame zege geboekt op China. In Eindhoven werd het 4-2 voor Oranje. Halverwege stond het 2-1. China wordt gecoacht door Alyson Annan, die de afgelopen jaren de bondscoach was van Nederland.

Oranje kwam na ruim een kwartier met 1-0 achter, maar Pien Dicke maakte direct gelijk. Nog voor rust maakte Yibbi Jansen er 2-1 van. China kwam in de 33e minuut op gelijke hoogte, maar Frédérique Matla en opnieuw Jansen bezorgden Nederland toch een overwinning. Jansen was donderdag ook al drie keer trefzeker tegen Australië.

Voor de ploeg van bondscoach Paul van Ass was het de zevende zege in het landentoernooi. Oranje verloor nog niet. Zondag is Australië opnieuw de tegenstander. Ook dat duel wordt in Eindhoven gespeeld.