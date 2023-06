Italiaan Bagnaia wint voor eigen publiek sprintrace in MotoGP

De Italiaanse motorcoureur Francesco Bagnaia heeft voor eigen publiek de sprintrace in de MotoGP gewonnen. De leider in het klassement finishte op het circuit van Mugello vlak voor zijn landgenoot en grote concurrent Marco Bezzecchi. Jorge Martín uit Spanje werd derde.

Ducati-rijder Bagnaia begon na zijn zege in de kwalificatie vanaf poleposition aan de sprintrace. De Spaanse broers Marc Márquez en Alex Márquez begonnen als nummers 2 en 3, maar konden die posities tijdens de race niet vasthouden. Daar profiteerde Bezzecchi van, die als zevende was begonnen. De coureurs zaten in de korte race dicht bij elkaar, maar van inhalen was nauwelijks sprake.

Bagnaia vergroot door zijn beloning van 12 punten zijn voorsprong in de strijd om de titel. Bezzecchi volgt nu op 4 punten. Zondag volgt nog de hoofdrace van Grote Prijs van Italië.