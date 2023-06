Swiatek eerste vrouw sinds Henin die titel in Parijs prolongeert

Iga Swiatek is de eerste tennisster sinds 2007 die erin is geslaagd haar titel op Roland Garros te prolongeren. Zestien jaar geleden lukte dat de Belgische Justine Henin.

De 22 jaar oude Swiatek was zaterdagmiddag in Parijs met 6-2 5-7 6-4 te sterk voor de Tsjechische Karolína Muchová. Ze is de jongste speelster sinds Monica Seles in 1991 die haar tweede titel op een rij pakt op Roland Garros. 32 jaar geleden was Seles pas 17 jaar oud toen ze haar titel prolongeerde.

Swiatek veroverde in Parijs haar vierde grandslamtitel. Ze won Roland Garros drie keer en de US Open één keer. Op de Australian Open kwam ze nooit verder dan de halve eindstrijd en op Wimbledon zelfs nooit voorbij de vierde ronde.

Wimbledon begint op maandag 3 juli.