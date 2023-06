Swiatek voor de derde keer de beste op Roland Garros

De Poolse tennisster Iga Swiatek heeft voor de derde keer Roland Garros gewonnen. De nummer 1 van de wereld versloeg in de eindstrijd de Tsjechische Karolina Muchova met 6-2 5-7 6-4. Swiatek stond met 6-2 en 3-0 voor, maar het draaide toch uit op een derde set. Daarin stond Muchova (26), de mondiale nummer 43, met 2-0 en 4-3 voor. Na 2 uur en 46 minuten besloot Muchova het duel met een dubbele fout.

Swiatek liep direct uit naar 3-0 en verloor slechts drie van de eerste vijftien punten. De onervaren Muchova, die nooit eerder in de finale van een grand slam stond, maakte veel onnodige fouten en haalde in de beginfase niet het niveau van eerder in het toernooi. Na drie kwartier had Swiatek de eerste set binnen, zonder dat ze zich daar bovenmatig voor hoefde in te spannen.

Ook in de tweede set kwam Swiatek meteen met 3-0 voor. Het leek een eenzijdige finale te worden, maar Muchova wist zich zowaar in de wedstrijd te knokken. De normaliter stoïcijnse Swiatek begon te twijfelen en miste meer ballen dan gewoonlijk.

In de derde set begon de afwisselend spelende Muchova voortvarend, maar Swiatek toonde zich mentaal weerbaar. Ze maakte een vroege break-achterstand ongedaan en won de laatste drie games van de wedstrijd. Vervolgens viel ze op de tribunes haar begeleidingsteam in de armen.

De 22 jaar oude Swiatek was in 2020 en vorig jaar ook de beste in Parijs. Vorig jaar stond ze in de finale tegen de Amerikaanse Coco Gauff maar vier games af.

In de zes eerdere wedstrijden in Parijs had Swiatek in totaal slechts 23 games afgestaan. Op weg naar de finale verloor ze geen set en in de derde ronde zelfs geen game, tegen de Chinese Wang Xinqu.

Swiatek bracht haar totaal aantal grandslamtitels op vier. Vorig jaar schreef ze ook de US Open op haar naam.

Muchova stond in 2021 in de halve eindstrijd van de Australian Open, maar werd de afgelopen jaren geplaagd door blessures. Ze is op dit moment de nummer 43 van de wereld. De Tsjechische was op Roland Garros nog nooit voorbij de derde ronde gekomen.

De tennissters beginnen komende week aan het grasseizoen. Op maandag 3 juli begint Wimbledon.