Jord van Weeren is in Franse Wittelsheim Europees kampioen bowlen geworden. De 29-jarige Leidenaar was in de finale te sterk voor voormalig wereldkampioen James Blomgren uit Zweden: 267-259.

In de halve finales had Van Weeren de als eerste geplaatste Deen Tim Stampe met 247-203 verslagen. In totaal deden er 172 bowlers mee aan het singlesevent.