Zwemmer Tjon-A-Joe blijft hopen op Nederlandse nationaliteit

Renzo Tjon-A-Joe hoopte volgend jaar bij de Olympische Spelen in Parijs voor Nederland uit te komen. De naturalisatie van de in Suriname geboren zwemmer is een aantal weken geleden echter afgewezen. De teleurgestelde Tjon-A-Joe heeft bij de IND bezwaar aangetekend.

“Ik heb aan alle regels voldaan en heb de steun van de zwembond en NOC*NSF. Niemand snapt waarom het is afgewezen”, zei de 27-jarige specialist op de 50 meter vrij na zijn optreden bij de nationale titelstrijd in Amersfoort. “Ik kan Nederland van dienst zijn bij de Spelen in Parijs. Ik hoop echt dat het nog gaat lukken.”

Tjon-A-Joe eindigde bij de NK in een tijd van 22,45 als vierde achter winnaar Nyls Korstanje (22,20). Een goede race zwemmen lukte hem niet echt na het slechte nieuws over de naturalisatie. “Het speelt toch mee in je hoofd. Ik voel mij al zo goed als opgenomen in de Nederlandse ploeg. Ik heb de afgelopen periode enorme stappen gemaakt en heb hier twee jaar lang alles voor opzij gezet. Dit is enorm frustrerend.”

Bij de Spelen twee jaar geleden in Tokio was Tjon-A-Joe nog trotse vlaggendrager van de bescheiden Surinaamse afvaardiging. Maar hij had geen trainingsmogelijkheden meer in zijn geboorteland. In een land in crisis was sport geen prioriteit. Hij besloot daarom na de Spelen naar Nederland te gaan. Hij kon met steun van de KNZB trainen bij de vereniging De Dolfijn in Amsterdam en kreeg daarbij ook hulp van bondscoach Mark Faber, die faciliteiten voor hem beschikbaar stelde.

Bij de kwalificatiewedstrijden in april in Eindhoven voldeed Tjon-A-Joe op de 50 meter vrij aan de olympische eis. Maar zonder de Nederlandse nationaliteit heeft deze tijd geen waarde. De reden van de afwijzing is dat hij niet de juiste verblijfsvergunning heeft. Maar volgens Tjon-A-Joe is hij daar nooit van op de hoogte gebracht.

Ook bondscoach Faber betreurt gang van zaken. “Het gaat helaas erg stroperig. We hebben hem samen met NOC*NSF proberen te helpen, maar helaas nog zonder resultaat. Hij zou zeker een aanvulling zijn op de ploeg, zeker met het oog op de estafette op de 100 meter vrij. Ik hoop met hem dat het toch nog gaat lukken voor de Spelen in Parijs”, aldus Faber.