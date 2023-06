Almere City kan als 55e club Eredivisie bereiken

Almere City kan zondag de 55e voetbalclub worden die de Eredivisie voor mannen haalt. De club uit Flevoland speelt in de finale van de nacompetitie tegen FC Emmen en won dinsdag de eerste wedstrijd met 2-0.

De Eredivisie ging in 1956 van start. Eerder had Nederland meerdere competities, waarvan de beste teams met elkaar streden om de landstitel. In het laatste seizoen voor de Eredivisie won Rapid JC bijvoorbeeld de titel door een kampioenscompetitie met NAC, Elinkwijk en Sparta te winnen.

In het eerste seizoen van de Eredivisie waren alle achttien clubs debutanten. Dit waren onder meer Ajax, Feyenoord en PSV, maar ook clubs als NOAD uit Tilburg, DOS uit Utrecht en GVAV uit Groningen. In het tweede seizoen kwamen de gepromoveerde clubs Blauw-Wit uit Amsterdam en ADO uit Den Haag erbij.

Rond 1970 zag de Eredivisie een paar nieuwe clubs. Voor een deel waren dit opvolgers van oude verenigingen, zoals FC Groningen (voorheen GVAV) en FC Den Bosch ’67 (voorheen BVV). Ook kwamen er fusieclubs, zoals FC Twente, AZ, FC Utrecht, Fortuna Sittard, Roda JC en FC Amsterdam.

De vijf meest recente debutanten waren FC Emmen (2018), RBC (2000), Cambuur (1992), sc Heerenveen (1990) en RKC (1988). Als Almere City promoveert, is TOP Oss de enige club in het betaald voetbal die nog nooit op het hoogste niveau heeft gespeeld.

Met de promotie van Almere City zou ook de provincie Flevoland voor het eerst toneel van de Eredivisie worden. Drenthe debuteerde in 2018 en Friesland in 1990. Zeeland zou dan de enige provincie zijn waarin nog nooit op het hoogste niveau is gevoetbald.