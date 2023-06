Basketbalster Griner op vliegveld lastiggevallen door youtuber

Basketbalster Brittney Griner, die in december werd vrijgelaten uit Russische gevangenschap, is zaterdag op een vliegveld in de Verenigde Staten verbaal lastiggevallen door een youtuber. Ze was daar met haar teamgenoten van Phoenix Mercury. De youtuber deelde later een video waarin hij haar verwijt dat ze “Amerika haat”.

Youtuber Alex Stein die uitzendingen heeft op het conservatieve medium Blaze Media, confronteerde Griner onder meer met de vraag “of ze nog steeds Amerika wil boycotten”. Griners ploeggenote Brianna Turner die het incident op vliegveld Dallas-Fort Worth meemaakte, vertelde op Twitter dat ze “excessief waren lastiggevallen”. “Ons team zocht zenuwachtig in een hoek beschutting, terwijl we niet wisten welke kant we op moesten”, schrijft ze.

Griner werd vorig jaar februari in Rusland opgepakt op verdenking van drugssmokkel. In haar handbagage werd volgens de Russische douane op de luchthaven van Moskou hasjolie gevonden. Ze kreeg een celstraf van negen jaar, maar werd in december vrijgelaten bij een gevangenenruil. De 32-jarige speelster maakte in mei haar rentree bij haar team Phoenix Mercury.