Bronzen medaille voor turnsters Visser en Slooff

Turnsters Naomi Visser en Floor Slooff hebben een bronzen medaille gewonnen bij de World Challenge Cup in het Kroatische Osijek. Visser eindigde op de balk samen met de Kroatische Tina Zelcic als derde met een puntentotaal van 12,666. De Australische Georgia Godwin won het goud met 13,900 punten voor de Slowaakse Barbora Mokosova (12,700).

Slooff veroverde de bronzen medaille op de vloer met 12,733 punten. Het was haar eerste medaille in het wereldbekercircuit. De Australische Godwin was ook de beste op dit onderdeel met 13,400 punten. De Canadese Denelle Pedrick werd tweede met 13,300 punten.

Visser pakte zaterdag goud op de brug. Op dit onderdeel bleef ze met 14,333 punten Godwin (13,700) en Mokosova (13,300) voor. Slooff werd zaterdag zevende op sprong met een score van 12,783 punten. Ook die finale werd gewonnen door Godwin met 13,333 punten.