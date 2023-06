De Bruyne vreest wedstrijden met Belgisch elftal te moeten missen

Kevin de Bruyne vreest dat hij niet met België in actie kan komen in de EK-kwalificatiewedstrijden tegen Oostenrijk (komende zaterdag) en tegen Estland (20 juni). De voetballer van Manchester City viel zaterdagavond in de finale van de Champions League al na een half uur uit met een hamstringblessure. “Ik denk niet dat er een kans is”, zei de 31-jarige middenvelder op de vraag of hij speelklaar zal zijn voor de wedstrijden met het Belgisch elftal.

City veroverde in Istanbul tegen Internazionale voor het eerst de Champions League door een 1-0-zege, maar voor De Bruyne was het toch een avond met twee gezichten. Na iets meer dan een half uur spelen ging hij op het gras zitten in het Atatürk Olympic Stadium. Hij probeerde nog verder te spelen, maar al snel werd duidelijk dat dat niet meer zou lukken.

Na het laatste fluitsignaal vierde De Bruyne de overwinning desondanks uitgebreid met zijn ploeggenoten. In een interview met televisiezender VTM liet hij weten dat bondscoach Domenico Tedesco van de Belgen niet meteen op hem moet rekenen. “Er is een verschil met wat ik de vorige keren voelde toen het kleine scheurtjes waren. Nu is het echt helemaal gescheurd. Jammer, maar het is wat het is”, zei De Bruyne, die toegaf de voorbije weken met “kleine scheurtjes” in de hamstrings te hebben gevoetbald.