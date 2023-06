Djokovic kan met 23e grandslamtitel record alleen in handen nemen

Novak Djokovic kan zondag op Roland Garros zijn 23e grandslamtitel veroveren. De Serviër neemt het in de finale op tegen de Noor Casper Ruud.

Als Djokovic zijn 23e major weet te winnen dan passeert hij Rafael Nadal, die vorig jaar op Roland Garros zijn 22e grandslamtitel pakte. De Spanjaard ontbreekt dit jaar vanwege een slepende heupblessure. Roger Federer staat op twintig gewonnen grand slams. Nadal (37) en Djokovic (36) voeren de lijst van gewonnen grand slams sinds de invoering van het proftennis nu gezamenlijk aan.

Djokovic, bij winst vanaf maandag weer de nummer 1 van de wereld, aast op zijn derde titel in Parijs. Ook in 2016 en 2021 was hij de beste op Roland Garros. In 2016 versloeg hij de Schot Andy Murray in de finale, twee jaar geleden was hij te sterk voor Stefanos Tsitsipas uit Griekenland.

Djokovic versloeg dit jaar bij de laatste vier de Spanjaard Carlos Alcaraz, die te maken kreeg met een krampaanval. Ruud was op zijn beurt veel te sterk voor de Duitser Alexander Zverev.

De finale begint niet voor 14.30 uur.