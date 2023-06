Eerste puntenverlies hockeysters Oranje in Pro League

De Nederlandse hockeysters hebben voor het eerst puntenverlies geleden in de Pro League. Oranje kwam in Eindhoven niet verder dan een 3-3-gelijkspel tegen Australië. Nederland verloor vervolgens de shoot-outserie, voor een bonuspunt, met 2-1.

Halverwege de wedstrijd was de eindstand al bereikt. Maria Verschoor, Yibbi Jansen en Felice Albers kwamen tot scoren voor Oranje. De Australische hockeysters waren twee keer trefzeker uit een strafcorner.

Bij de shoot-outs kwam alleen Xan de Waard tot scoren.

Oranje had de eerste zeven duels gewonnen met een doelsaldo van 28-6. De ploeg van bondscoach Paul van Ass staat derde. Voor Australië was het al de veertiende wedstrijd. Daarvan werden er zes gewonnen. Argentinië is de koploper in de Pro League.

Donderdag was Nederland nog met 7-2 te sterk voor Australië. Volgende week zaterdag neemt Oranje het in Londen op tegen de Verenigde Staten.