Ferrari winnaar bij 100-jarig bestaan 24 Uur van Le Mans

Het team Ferrari heeft de 24 Uur van Le Mans gewonnen. Het team met de Italiaanse coureurs Alessandro Pier Guidi en Antonio Giovinazzi en de Brit James Calado bleef de titelverdedigers in de Toyota voor in de race die dit jaar zijn 100-jarige bestaan viert. Sébastien Buemi, Brendon Hartley en Ryo Hirakawa eindigden als tweede op ongeveer anderhalve minuut achterstand.

De laatste keer dat Ferrari de zege pakte in Le Mans was in 1965. De Italiaanse renstal was de afgelopen vijftig jaar afwezig op het beroemde autosportevenement. De afgelopen vijf jaar was Toyota de beste, met vier zeges voor Sébastien Buemi.

Coureur Renger van der Zande eindigde in een team van Cadillac met teamgenoten Scott Dixon en Sébastien Bourdais als vierde.