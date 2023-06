Hsieh Su-wei en Wang Xinyu hebben het vrouwendubbelspeltoernooi van Roland Garros gewonnen. De Taiwanese en Chinese wonnen in de finale met 1-6 7-6 (5) 6-1 van Leylah Fernandez uit Canada en de Amerikaanse Taylor Townsend.

Voor de 37 jaar oude Hsieh is het de vijfde grandslamtitel uit haar loopbaan. Ze won Roland Garros voor de tweede keer en was drie keer de beste op Wimbledon. De zestien jaar jongere Wang was nog nooit de beste op een grand slam.

Hsieh en Wang waren ongeplaatst.