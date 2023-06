Manchester City maandag gehuldigd in Manchester met bustour

Champions League-winnaar Manchester City wordt maandagavond 12 juni in Manchester gehuldigd. De ploeg van trainer Pep Guardiola versloeg in de finale in Istanbul Internazionale met 1-0 en won zo voor het eerst het belangrijkste Europese clubtoernooi.

Voor City betekent het de zogenoemde ’treble’. De club werd eerder landskampioen en versloeg stadsgenoot Manchester United in de finale van de FA Cup.

De ploeg maakt maandag vanaf 19.30 uur (Nederlandse tijd) een tour door de stad in een open bus. Op Oxford Street in Manchester zal er een grote show plaatsvinden met dj’s en livemuziek. Daar worden de spelers verwacht rond 20.30 uur (Nederlandse tijd).