Motorcoureur Veijer zesde in Grote Prijs van Italië

Motorcoureur Collin Veijer is in de Moto3 als zesde gefinisht in de Grote Prijs van Italië. De 18-jarige coureur boekte daarmee zijn beste uitslag in zijn debuutseizoen. De zege op het circuit van Mugello ging naar de Spanjaard Daniel Holgado, die finishte voor Deniz Öncü uit Turkije en Ayumu Sasaki uit Japan, de teamgenoot van Veijer.

Veijer was de beste van een groepje dat op 13 seconden van Holgado finishte. De motorcoureur van het team Liqui Moly Husqvarna was in dit seizoen al een keer twaalfde en dertiende geworden. In de Grote Prijs van Frankrijk pakte hij in mei alsnog 1 WK-punt ondanks een crash een dag eerder.

In de Grote Prijs van Italië startte Veijer vanaf de zestiende positie. Hij schoof op naar voren en bleef de concurrenten in de strijd om de zesde plaats nipt voor.

Bo Bendsneyder pakte 2 WK-punten in de Moto2. De 24-jarige Rotterdammer eindigde in Mugello als veertiende op zijn Kalex. De overwinning ging naar de Spanjaard Pedro Acosta. Hij bleef de Italiaan Tony Arbolino en de Brit Jake Dixon voor. Zonta van den Goorbergh ging halverwege de race onderuit en haalde de finish niet.