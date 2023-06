Springruiter Van der Vleuten boekt groot succes in Cannes

Springruiter Maikel van der Vleuten heeft zaterdagavond de Global Champions Tour Grand Prix van Cannes gewonnen, een internationaal hoog aangeschreven wedstrijd. Met zijn paard Beauville Z N.O.P. hield de huidige nummer 4 van de wereldranglijst in de barrage maar liefst 12 concurrenten achter zich.

Van der Vleuten is door het succes nu zeker van een ticket voor de Superfinale in Praag. Hij verstevigde bovendien zijn leiderspositie in het klassement van de Champions Tour. “Mijn paard Beauville wilde vandaag net zo graag winnen als ik, dat geeft een geweldig gevoel”, zei de winnaar van olympisch brons in Tokio in 2021.