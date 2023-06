Tennisser De Jong grijpt net naast plek in hoofdtoernooi Rosmalen

Het is tennisser Jesper de Jong net niet gelukt het hoofdschema van het grastoernooi van Rosmalen te bereiken. De nummer 195 van de wereld moest in de tweede en laatste kwalificatieronde zijn meerdere erkennen in de Belg David Goffin. Het werd 2-6 6-2 7-6 (6). De 23-jarige De Jong liet in de beslissende tiebreak een matchpoint onbenut.

Door de uitschakeling van De Jong blijft het aantal Nederlanders in het mannenenkelspeltoernooi beperkt tot twee: Tallon Griekspoor en Gijs Brouwer. Titelhouder Tim van Rijthoven en Botic van de Zandschulp meldden zich met een blessure af.

Het hoofdtoernooi begint maandag. Brouwer neemt het dan op tegen een speler uit het kwalificatietoernooi.