Titelverdediger Jakobsen tweede in wielerkoers Elfstedenronde

Wielrenner Fabio Jakobsen is er net niet in geslaagd om de Elfstedenronde voor het tweede jaar op rij te winnen. De Nederlandse renner moest na een rit over 190,3 kilometer met start en finish in Brugge de Belg Jasper Philipsen voor zich dulden.

In het begin van de wedstrijd reden de Nederlander Frank van den Broek en de Belgen Louis Blouwe en Olivier Godfroid weg uit het peloton. De drie kregen een maximale voorsprong van 4 minuten. Toen de ploegen van de sprinters de achtervolging inzetten, slonk de marge van het trio snel. Van den Broek bleef uiteindelijk nog als laatste over, maar hij hield geen stand. Zes kilometer voor de finish werd hij teruggepakt. De ploeg van Jakobsen roerde zich, maar de Nederlander werd afgetroefd door Philipsen.

David Dekker moest de wedstrijd na een valpartij voortijdig verlaten.