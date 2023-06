Valpartij voor Herlings in MXGP, zeges voor Prado

Motorcrosser Jeffrey Herlings is ten val gekomen in de eerste manche van de MXGP in het Duitse Teutschenthal. De Nederlander ging in de tweede manche van de GP van Duitsland niet meer van start. Hij heeft zich vanwege nekklachten in het ziekenhuis laten onderzoeken.

Herlings ging aan het einde van de manche over de kop. Hij kon de wedstrijd nog wel afmaken, maar eindigde in de achterhoede. Zijn Spaanse rivaal Jorge Prado won de eerste manche. Bij afwezigheid van Herlings zegevierde Prado ook in de tweede manche. Glenn Coldenhoff eindigde in deze manche als tweede. Prado verstevigde met zijn twee zeges zijn leidende positie in de tussenstand van het WK. Prado heeft 453 punten. Herlings volgt met 386 punten.

Herlings maakte in maart zijn rentree bij de GP van Argentiniƫ nadat hij een jaar aan de kant had gestaan met een gebroken hiel.