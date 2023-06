Volleyballers verliezen in Nations League van Argentinië

De Nederlandse volleyballers hebben hun vierde wedstrijd in de Nations League in het Canadese Ottawa verloren. Argentinië was met 3-2 te sterk voor Oranje. De setstanden waren 34-36 25-20 25-17 20-25 15-10 in het voordeel van de Zuid-Amerikanen.

De ploeg van bondscoach Roberto Piazza won in Canada wel van Duitsland en Cuba, maar verloor in het eerst duel van de Verenigde Staten.

Nederland begon sterk tegen de Argentijnen door de eerste set met 36-34 te pakken. Maar Oranje kon dit geen vervolg geven. Argentinië won de tweede en derde set. Maar de mannen van Piazza kwamen toch nog terug en trokken de stand met de winst in de vierde set gelijk. In de beslissende set maakte Argentinië het toch met 15-10 af. Bennie Tuinstra was topscorer bij Oranje met 20 punten.

Het toernooi gaat vanaf 20 juni verder in Rotterdam, met voor Oranje wedstrijden tegen China, Polen, Iran en Servië.