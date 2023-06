Wielrenner Kooij verdedigt titel in ZLM Tour in stijl

Wielrenner Olav Kooij heeft in stijl zijn titel in de ZLM Tour verdedigd. De 21-jarige sprinter van Jumbo-Visma behaalde in de vierde en laatste etappe met start en finish in Oosterhout de ritzege en stelde daarmee de leiderstrui veilig.

Hij pakte vrijdag in de tweede etappe de leiding in de tussenstand. Dankzij zijn tweede plek nam hij de koppositie over van de Belg Nils Eekhoff.

In de rit van 158,8 kilometer gingen diverse renners op avontuur. Maar in de slotfase in de lokale ronden kwam alles bij elkaar en werd Kooij met succes door zijn ploeggenoten in stelling gebracht. Hij maakte het in de sprint af.