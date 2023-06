Wielrenner Vingegaard wint Dauphiné, slotrit voor Ciccone

Wielrenner Jonas Vingegaard heeft het Critérium du Dauphiné op zijn naam geschreven. De leiderstrui van de Deen van Jumbo-Visma kwam in de slotetappe niet in gevaar. De bergetappe van Le Pont-de-Claix naar Grenoble werd gewonnen door de Italiaan Giulio Ciccone van Trek-Segafredo.

Ciccone bleef in de rit met aankomst na een korte steile klim in La Bastille nabij Grenoble als enige van de vroege vluchters Vingegaard voor. De leider in het klassement kwam als tweede binnen op 23 seconden. De Brit Adam Yates werd derde op 33 seconden.

In het klassement bleef Vingegaard Yates ruim voor na acht etappes. De Tourwinnaar van vorig jaar had een voorsprong van 2.23 minuten op de Brit. De Australiër Ben O’Connor werd derde op bijna 3 minuten.

Vingegaard was dik tevreden na een sterke week voor Jumbo-Visma in de Dauphiné. De Deen won zelf twee lastige etappes en zag ploeggenoot Christophe Laporte ook twee ritten winnen. “Ik ben tevreden met hoe het de hele week is gegaan. Ik denk dat ik een goede vorm heb en de ploeg reed fantastisch. Ik zat nooit alleen.”

De Deen was best verbaasd over het grote verschil in het klassement met zijn concurrenten. “Ik wist dat ik in goede vorm was, maar het verschil verrast me toch. Ik ben heel blij dat ik hier kan winnen. Dit is een van de grootste wedstrijden in het wielrennen.”

Vingegaard won eerder dit jaar de Ronde van het Baskenland en de Spaanse rittenkoers O Gran Camiño. Hij heeft ook al negen etappezeges op zijn naam in 2023. Voor Ciccone was het de derde etappezege in dit jaar.