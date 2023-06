Zwemmer Simons wil zich meten met ‘grote jongens’ bij WK

Kenzo Simons telt af richting de wereldkampioenschappen in juli in Japan. De 22-jarige zwemmer maakt in Fukuoka voor het eerst zijn opwachting op een mondiaal toernooi op de langebaan. Bij de nationale kampioenschappen in Amersfoort testte hij op de 50 meter vrij zijn vorm. Met een tijd van 22,24 kwam hij achter Nyls Korstanje vierhonderdste tekort voor de titel.

De in Suriname geboren Simons was vooral blij dat hij in zwembad van sportcomplex Amerena voor het eerst sinds maart weer voluit kon gaan. Hij kampte enige tijd met een schouderklacht. “Ik heb een tijdje niet kunnen trainen zoals ik zou willen. Het is fijn dat ik nu weer gas kan geven, ook met het oog op de WK. Ik vind het spannend, maar kijk er ook naar uit de WK te kunnen zwemmen.”

Simons, die sinds zijn geboorte de Nederlandse nationaliteit heeft, verhuisde in 2017 voor zijn sportieve loopbaan met zijn ouders en zusje naar Amsterdam. Onder leiding van coach Mark Faber maakte hij de aflopen tijd veel progressie. Hij kan zich volgende maand in Japan in een 50 meterbad voor het eerst serieus meten met de internationale top. “Ik volg de meesten al een tijdje. Dat zijn al grote jongens. Zij hebben al naam gemaakt. Ik ben een stuk jonger, maar ik wil daar ook komen.” Met het uitspreken van een doel wil Simons zichzelf niet te veel druk op leggen. “Ik bekijk het liever race per race, maar het zou natuurlijk mooi zijn als ik de finale kan halen.”

Simons voldeed bij de kwalificatiewedstrijden in april in Eindhoven aan de olympische limiet voor de Spelen in Parijs. Maar hij is nog niet zeker van een startbewijs. Per afstand mag Nederland maar twee deelnemers afvaardigen en de concurrentie heeft nog tot volgend jaar de mogelijkheid om harder dan Simons te gaan. “Maar ik geloof dat er bij mij ook nog meer in zit en dat ik nog harder kan. Dus het ziet er wel goed uit.”

Hoewel Simons nu vooral bezig is met de WK, kijkt hij voorzichtig vooruit naar de Spelen. Vroeger keek hij thuis naar dvd’s van de Spelen in 2008. Hij kreeg vooral veel bewondering voor de Amerikaanse zwemlegende Michael Phelps, die in Beijing een recordaantal van acht gouden medailles won. “Toen ik die beelden van de Spelen zag, dacht ik daar wil ik ook wel een keer staan. Vooral Phelps vond ik geweldig. Hoe hij presteerde op zo’n leeftijd. Hij zwom veel meer afstanden, maar ik zou blij zijn als ik zijn voorbeeld op één afstand kan volgen. Maar eerst staat alles in het teken van de WK.”