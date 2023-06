Brouwer mist vertrouwen en ritme voor goede reeks als in Ahoy

Tennisser Gijs Brouwer slaagde er op het grastoernooi van Rosmalen niet in een soortgelijke run neer te zetten als op het ABN AMRO Open in Rotterdam. Waar hij vier maanden geleden nog tot de laatste acht reikte in Ahoy, bleef hij op het Autotron in de eerste ronde steken.

“Dit is een zuur verlies en de teleurstelling is groot”, zei Brouwer (27) na de nederlaag tegen de AustraliĆ«r Rinky Hijikata, een qualifier. Het werd 6-7 (5) 6-3 6-2. “Ik begon naar mate de wedstrijd vorderde steeds minder te serveren en haalde een te laag eerste-service-percentage. Ik heb hem te weinig pijn kunnen doen en het was niet goed genoeg vandaag.”

Brouwer was eerder dit jaar redelijk dicht bij een plek in de top 100. Inmiddels staat hij 145e op de wereldranglijst. De nummer 3 van Nederland leed in Rosmalen al zijn achtste nederlaag op rij.

“Ik heb veel wedstrijden op een rij verloren en zit er niet heel lekker in”, aldus Brouwer. “Ik probeer het iedere week weer als een nieuwe wedstrijd te zien, maar diep in je achterhoofd zal het wel meespelen. Maar ik ben nu op een niveau gekomen waarop ik elke week tegen goede jongens speel. Ik blijf gestaag doorgaan om weer in de ‘winning mood’ te komen. Maar dat is niet makkelijk, want je investeert en reist veel. Ik moet constanter worden en daar gaan we weer hard aan werken.”

Brouwer doet over twee weken mee aan de kwalificaties van Wimbledon.