Haase coacht naast eigen loopbaan Zweedse tennisser Ymer

Robin Haase tast voorzichtig een bestaan als tenniscoach af. De voormalig nummer 33 van de wereld begeleidt sinds kort de Zweedse tennisser Mikael Ymer, zo meldde hij tijdens het grastoernooi van Rosmalen. Het gaat eerst om een proefperiode.

De 36-jarige Haase combineert het coachen met zijn loopbaan als proftennisser. Hij staat momenteel 35e op de internationale dubbelranglijst. “Het is geen fulltime samenwerking, maar waar mogelijk probeert hij zijn schema op mijn planning af te stemmen”, aldus Haase.

Uitgerekend Ymer is dinsdag de tegenstander van Tallon Griekspoor in de eerste ronde van het enkelspel. Haase vormt in Rosmalen juist een duo met Griekspoor in het dubbelspel.

“Daarom ben ik niet van plan om in de box van Ymer plaats te gaan nemen, ook omdat ik met Griekspoor in het Daviscup-team zit. Het voelt niet goed om bij 4-4 in de derde set te juichen voor Ymer, al maakt het Tallon niets uit”, zei Haase.

De 24 jaar oude Ymer is de nummer 62 van de wereld. Hij heeft ook een oudere broer die proftennisser is: Elias Ymer.