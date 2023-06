Tennisser Brouwer verliest van Australische qualifier in Rosmalen

Tennisser Gijs Brouwer is er niet in geslaagd de tweede ronde te bereiken van het grastoernooi van Rosmalen. De nummer 145 van de wereld moest in drie sets zijn meerdere erkennen in de Australische qualifier Rinky Hijikata, die twaalf plekken hoger staat op de ranglijst. Het werd 6-7 (5) 6-3 6-2.

De eerste set verliep zonder breaks en in de tiebreak won Brouwer na een 5-4-achterstand drie punten op een rij. In de tweede set liep de Australiër snel uit naar 4-1 en bij 5-3 benutte hij zijn vijfde setpunt.

In de derde set leverde de steeds slordiger spelende Brouwer direct zijn servicegame in en werd het geen moment spannend meer. Na 2 uur en 18 minuten maakte Hijikata, die in de kwalificaties al van Robin Haase had gewonnen, het af op zijn eerste wedstrijdpunt.

De 27 jaar oude Brouwer maakte zijn debuut op het hoofdtoernooi van Rosmalen. Hij ontving vorige week een wildcard van toernooidirecteur Marcel Hunze. Titelhouder Tim van Rijthoven zou ook op een wildcard deelnemen, maar hij meldde zich geblesseerd af.

Door de uitschakeling van Brouwer doet er nog maar één Nederlandse tennisser mee in het enkelspel. Tallon Griekspoor neemt het dinsdag op tegen de Zweed Mikael Ymer.

Eerder dit jaar baarde Brouwer nog opzien in Rotterdam door de kwartfinales te halen.